МО Арцаха: “Противник открыл огонь в направлении собственных позиций”

Министерство обороны Республики Арцах сообщает, что вооруженные силы Азербайджана, которые в последние дни умышленно обостряли ситуацию на линии соприкосновениях арцахских и азербайджанских войск, прибегая к различным провокациям, сегодня “приступили к действиям, не укладывающимся в рамки здравого смысла”.

В частности, согласно источнику, размещенные на передовой Армии обороны системы видеонаблюдения зафиксировали, что около 12.15-12.19 и 13.32-13.36 на участке Сейсулан-Ярымджа линии соприкосновения противник, по предварительным данным, из 60-мм минометов открыл огонь по собственным позициям, вследствие чего на указанном участке прогремели взрывы.

“Изложенное в очередной раз доказывает, что в лагере противника либо контингент не справляется со своими профессиональными обязанностями, либо отсуствует вертикальное управление и любой командир может позволить себе принимать решение об осуществлении операции на передовой, либо же, в противном случае, подобными подлыми шагами военно-политическое руководство Азербайджана готовит почву для дальнейших провокаций.

Минобороны Республики Арцах сообщает, что в течение дня армянская сторона сохраняла приверженность режиму прекращения огня и не предпринимала каких-либо действий, тем более с использованием крупнокалиберного оружия”,- говорится в сообщении.