Крупный армянский налогоплательщик состоял в коррупционной сети “повара президента РФ Путина”

Зарегистрированный в Армении филиал “АС” ООО “АСП” попал в схему российской коррупционной истории.

Команда оппозиционного российского деятеля Алексея Навального изучила документы о госзакупках в РФ и обнаружила, что компании близкого к президенту РФ Владимиру Путину человека, Евгения Пригожина (известного в России как “повар Путина”), крали миллионы рублей из госбюджета РФ. Эта группа компаний обеспечила на тендерах по госзакупкам конкуренцию по высоким ценам. В результате тендеры выигрывали компании, принадлежащие Пригожину или близким к нему людям.

Команда Навального назвала это величайшим антикоррупционным разоблачением, в результате которого Федеральная антимонопольная служба возбудила производство.

Компании империи Пригожина были созданы практически в один и тот же период, лицензии получили в один день или с разницей в день, зарегистрированы были в соседних офисах, через стенку, директорами были одни и те же люди. Все компании участвовали в электронных тендерах через один и тот же IP, который принадлежал компании, официально оформленной на мать Пригожина.

По этой схеме “повар президента Путина” выигрывал тендеры на госзакупки на сумму свыше 23 млрд рублей.

В предоставленных ФАС документах команда Навального обнаружила связи Пригожина с другими компаниями, участвовавшими в тендерах на госзакупки Минобороны РФ. Одна из этих компаний-пустышек учредила в Армении филиал ООО “АСП”, зарегистрировав его по адресу Аршакуняц, 132. Это адрес дислокации войсковой части России в ереванском аэропорту “Эребуни”. Неудивительно, что тендер на гозакупки для российской армии выиграла армянская компания, обслуживающая потребности военной базы РФ в Армении.

Армянский филиал ООО “АСП” был зарегистрирован 24 ноябя 2014 г. Согласно данным госреестра юридических лиц Минюста РА, нынешним директором компании является зарегистрированный в городе Тамбов (РФ) армянин Ваге Шотаевич Абелян. В Интернете о нем имеется весьма ограниченная информация. По данным Комитета госдоходов, компания занимается производством продуктов питания, причем таких, которые не включены в соответствующие группы продуктов питания.

В 2015 г. армянский филиал ООО “АСП” занимал в списке крупных налогоплательщиков 512-ю горизонталь, сумма уплаченных компанией налогов составила 210 млн драмов. В 2016 г. эта сумма достигла 212 млн драмов, а компания оказалась на 526-ой горизонтали.