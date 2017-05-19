Премьер-министр и посол США в Армении обсудили вопросы двустороннего экономического сотрудничества

Премьер-министр Карен Карапетян сегодня принял Чрезвычайного и полномочного посла Соединенных Штатов Америки в Республике Армения Ричарда Милса.



Глава Правительства указал на важность периодических встреч в таком формате, которые являются хорошей возможностью для обмена мнениями о ходе и перспективах развития армяно-американского сотрудничества.



Посол Милс от имени Правительства США поздравил Карена Карапетяна с переназначением на должность Премьер-министра РА и пожелал результативной работы.



В частности, собеседники обменялись мнениями вокруг повестки дня и совместных программ армяно-американского экономического сотрудничества. Был обсужден ряд вопросов, касающихся привлечения инвестиций, улучшения бизнес-среды, реформ в налоговой и таможенной, судебно-правовой сферах, взаимодействия в направлении борьбы с коррупцией.



Карен Карапетян и Ричард Милс коснулись также перспектив углубления двустороннего сотрудничества в сферах энергетики, туризма, информационных технологий, горнорудной промышленности и сельского хозяйства.