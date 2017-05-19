Состоялось заседание Совета управления дорожного коридора «Север-Юг»

Под председательством Премьер-министра Карена Карапетяна в Правительстве состоялось очередное заседание Совета управления инвестиционными программами дорожного коридора «Север-Юг» и Устойчивого городского развития.



Совету были представлены результаты технико-экономического изучения Гюмрийской объездной дороги и дорожного участка Гюмри-Бавра. В соответствии с анализом, привлекательностью, эффективностью, на основе различных критериев было представлено по три варианта вышеуказанных дорог, из которых должны быть выбраны окончательные проекты. Было отмечено, что поставлена цель – иметь скоростные и безопасные автодороги, перенести движение из центра Гюмри, объездной дорогой обеспечить связь с автомагистралью «Север-Юг».



Был детально рассмотрен проект участка дороги Сисиан-Каджаран длиной 60 км, также на основе трех вариантов.

Совет обсудил и одобрил внесение изменения в персональный состав комиссии и утвердил новый состав комиссии. В ходе заседания был также обсужден ряд других вопросов, касающихся программы дорожного коридора «Север-Юг».