ВС Азербайджана применили станковый противотанковый гранатомет и 60-мм миномет

На линии соприкосновения арцахских и азербайджанских войск 19-го и в ночь на 20-е мая противник из огнестрельного оружия различного калибра нарушил режим прекращения огня более 100 раз, произведя в направлении армянских позиций около 1750 выстрелов, сообщает пресс-служба Министерства обороны Республики Арцах.

Помимо стрелкового оружия на восточном направлении линии соприкосновения ВС Азербайджана применили станковый противотанковый гранатомет (32 снаряда), а на северо-восточном участке – 60-мм миномет (7 снарядов).

Подразделения Армии обороны с целью подавления превентивных действий прибегли к ответным действиям.