Президент Серж Саргсян направил поздравительное послание Президенту Ирана Хасану Рохани

Президент Серж Саргсян сегодня направил поздравительное послание Президенту Исламской Республики Иран Хасану Рохани в связи с одержанной им убедительной победой на выборах Президента ИРИ и переизбранием на этот высокий и ответственный пост.



"Уверен, что в ходе Вашего дальнейшего пребывания в должности дружественный и соседний Иран продолжит свой путь поступательного развития, внося важный и значительный вклад в дело установления регионального мира и стабильности.



Я преисполнен надежды, что, благодаря нашим совместным усилиям, армяно-иранские традиционно тёплые и дружественные отношения продолжат развиваться и укрепляться во всех сферах, демонстрируя качественно новый уровень взаимодействия между нашими народами.



Желаю Вам доброго здоровья, всё новый успехов в Ваших инициативах, а дружественному народу Ирана - прочного мира и благоденствия", - сказано в поздравительном послании Президента Республики.