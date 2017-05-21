Спустя несколько лет вновь возбуждено уголовное дело по факту злоупотреблений на заводе “Наирит”

На основе заявления бывших работников ЗАО “Завод “Наирит” в управлении по борьбе с организованной преступностью (или 6-е управление) Полиции РА возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.214 УК РА.

В заявлении наиритцев отмечалось, что руководство завода с попустительства некоторых членов правительства совершило злоупотребления в особо крупном размере, и содержалась просьба провести тщательное изучение финансово-экономической деятельности предприятия.

Сославшись на опубликованные несколько лет назад разоблачительные статьи Hetq.am, работники завода сообщили, что руководство “Наирита” с согласия правительства РА приобрело за взятые в кредит 10 млн долларов заложенные в Межгосударственном банке акции компании “Мегатекс групп”, обосновав этот шаг “необходимостью расширения складских помещений ЗАО “Завод “Наирит” для складирования производимой продукции”.

“Непонятно, почему являющийся членом совета директоров соответствующий представитель правительства РА дал свое согласие, отлично зная, что в находящихся на территории ЗАО “Завод “Наирит” складских помещениях каждый месяц можно складировать около 5000 тонн продукции, тогда как завод мог производить в месяц не больше 1000 тонн каучука. Непонятно и то обстоятельство, что спустя около пяти месяцев после приобретения акций они были заложены в ЗАО “Ардшининвестбанк”, против чего было получено всего лишь 900 тыс. долларов на выплату заработной платы. Мы считаем, что в результате только этой сделки из финансовых средств завода было растрачено около 10 млн долларов”,- отмечается в заявлении наиритцев.

Напомним, что “Мегатекс групп” – это бывший суконный завод. Одну из его компаний-акционеров основали родственники бывшего директора завода, представителя Межгосударственного банка в Армении Ваана Мелконяна – его сестра, муж сестры и их сын. Сам Мелконян также владел частью акций компании.

После приобретения акций “Мегатекс групп”, в 2009 г., была проведена их переоценка, в результате которой было зафиксировано снижение стоимости акций. Купленные за более чем 3,5 млрд драмов акции ЗАО “Мегатекс групп” были оценены примерно в 2,9 млрд драмов, а в конце 2011-го – в 2,5 млрд драмов (6 млн долларов).

19 августа 2010 г. завод “Наирит” продал акции “Мегатекс групп” британской компании “Интернешнл Капитал Групп Лимитед” всего за 972 тыс. долларов с правом выкупа за более чем 3 млн долларов. Напомним, что акции были приобретены за 9,4 млн долларов, проданы менее чем за 1 млн с правом выкупа за более чем 3 млн долларов.

В заявлении наиритцев также отмечалось, что в первом полугодии 2009 г. завод получил кредитные средства на сумму около 35 млн долларов, которые должны были быть направлены на переоснащение “Наирита”, но по непонятной причине пошли на погашение долгов акционера и некоей датской финансовой компании.

“В порядке напоминания сообщим, что в мае 2009 г. на заводе “Наирит” произошла крупная авария, в результате которой погибли люди. Мы считаем, что если бы эти кредитные средства были направлены на переоснащение завода, то аварии и жертв можно было бы избежать. И все это произошло с попустительства или под покровительством правительства РА. Аналогичные злоупотребления на заводе “Наирит” совершались всегда. Мы считаем, что завод оказался в этой ситуации именно по причине подобных злоупотреблений”,- говорится в заявлении работников завода.

Они требуют считать их заявление сообщением о преступлении, возбудить на его основе уголовное дело и взыскать с виновных деньги, которые могут быть направлены на осуществление программы перезапуска завода, представленной правительством РА в Национальное Собрание.

В решении о возобновлении уголовного дела заместитель начальника 6-го управления, полковник полиции А.Аристакесян отметил, что на основании заявления наиритцев подготовлены материалы, в которых присутствуют достаточные основания, указывающие на признаки преступления, предусмотренного ч.ст.214 УК РА, а также законный повод для возбуждения уголовного дела.

Решение направлено в Генпрокуратуру РА.

Напомним, что в 2013 г., когда Hetq.am начал публиковать серию статей, в которых однозначно подтверждалось, что посредством офшорных компаний и различного рода сделок взятые для завода “Наирит” 180 млн кредитных средств были распылены, прокуратура на основе наших публикаций провела изучение и направила подготвленные материалы в управление по борьбе с организованной преступностью (6-е управление) Полиции РА.

Расследование дела затянулось на несколько месяцев, после чего оно было передано в Главное следственное управление, где в возбуждении уголовного дела было отказано на основании отсутствия состава преступления.

В то время начальником Полиции был Владимир Гаспарян, который и сегодня возглавляет эту структуру. Изменения, однако, произошли в системе Генпрокуратуры. Какой ход на этот раз получит дело под надзором структуры, возвестившей о “ борьбе с коррупцией”, станет ясно в ближайшее время.