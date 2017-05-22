ВС Азербайджана применили 60-мм миномет

На линии соприкосновения арцахских и азербайджанских войск 21-го и в ночь на 22-е мая противник из огнестрельного оружия различного калибра нарушил режим прекращения огня около 80 раз, произведя в направлении армянских позиций более 750 выстрелов.

Помимо стрелкового оружия ВС Азербайджана на северном направлении линии соприкосновения применили также 60-мм миномет (4 снаряда).

Передовые подразделения Армии обороны в основном воздерживались от ответных действий и продолжали уверенно выполнять поставленную перед ними боевую задачу. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Республики Арцах.