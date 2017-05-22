В Армении замедлились темпы экономической активности

В январе-апреле этого года показатель экономической активности Армении по сравнению с тем же периодом 2016 г. вырос на 5,7%. Об этом свидетельствуют предварительные данные Национальной статистической службы РА. По сравнению с январем-мартом темпы роста экономического активности в стране замедлились.

По данным НСС, в январе-апреле объем промышленной продукции в Армении составил около 485.5 млрд драмов, что на 12,9% больше показателя того же периода прошлого года.

В сельском хозяйстве вновь зафиксирован спад продукции. В январе-апреле объем сельскохозяйственной валовой продукции составил около 114.3 млрд драмов, что меньше на 2,9%.

Спад зафиксирован и в сфере строительстве, где общий объем составил 52,85 млрд драмов, спад – 13,4%.

Торговый оборот в РА достиг 685.9 млрд драмов, что означает рост на 12,1%.

На 10,1% вырос и объем услуг, составив 409 млрд драмов.