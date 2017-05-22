Сегодня состоялось внеочередное заседание Правительства РА, которое вел Премьер-министр РА Карен Карапетян. В повестку дня было включено 6 вопросов. Правительство одобрило ряд законопроектов, которые в установленном порядке будут представлены в Национальное Собрание РА. Правительство решило также предложить Председателю НС РА 30 мая в 11:00 созвать внеочередное заседание НС.



В частности, был одобрен пакет проектов законов РА о внесении изменений и дополнений в закон РА «О структуре Правительства РА» и ряд смежных законов. Целью пакета является приведение структуры Правительства РА в соответствие с внесенными в Конституцию РА изменениями, согласно которым число министров должно быть 18.

Кроме этого, проект направлен на повышение эффективности управления и плавное осуществление процесса перехода от полупрезидентской к парламентской форме правления. В результате изменений политическая должность «Министр-руководитель Аппарата Правительства РА» будет заменена на дискреционную должность «Руководитель Аппарата Правительства РА», соответственно изменятся также названия должностей его заместителей.



Были одобрены проекты законов «О внесении изменения в закон РА «О социальных гарантиях лиц, занимавших государственные должности», «О внесении изменения в закон РА «О следственном комитете РА». Принятие законопроектов обусловлено необходимостью отмены ограничения на получение прокурорами и следователями пенсии за многолетнюю службу.

Одобренным проектом закона РА «О внесении дополнения и изменений в закон РА «О правовых актах» предусмотрено изменение философии института оценки регулирующего воздействия проектов правовых актов. Сегодня действующим законодательством предусмотрено, что оценка регулирующего воздействия – это анализ возможных изменений в результате принятия правового акта. Проектом предусмотрено, что оценка регулирующего воздействия – это инструмент, обосновывающий эффективность решений, принимаемых законотворческим органом.



Правительство одобрило проекты законов РА «О внесении изменений и дополнения в закон РА «О телевидении и радио», «О внесении изменения в закон РА «О государственной пошлине». Принятие законопроектов обусловлено необходимостью изменения сроков перехода в Армении на цифровое радиовещание, учитывая, что 20 июля 2017 года истекает срок действия лицензий действующих радиокомпаний и они уже несколько раз продлевались. Продлевались также сроки действия лицензий организаций, осуществляющих радиовещание.

Представленным проектом устанавливаются порядок и условия лицензирования радиовещателей. В результате объявления конкурсов на радиовещание будет предоставлена возможность для создания новых радиокомпаний, а также увеличения радиокомпаниями территорий покрытия, что будет способствовать количественному росту и повышению качества радиовещания на всей территории РА, в том числе на приграничных территориях. Проектом закона РА «О внесении изменения в закон РА «О государственной пошлине» предусмотрен пересмотр размеров государственной пошлины.



Правительство одобрило также проект закона РА «О внесении изменения в закон РА «О международных договорах». В результате принятия законопроекта в переходный период с момента первого созыва новоизбранного Национального Собрания до дня вступления в должность новоизбранного Президента Республики будет обеспечено правовое регулирование и устранение пробелов процедур ратификации, прекращения и денонсации международных договоров РА. Инициатива в отношении проекта закона о ратификации, прекращении или денонсации международных договоров принадлежит Правительству РА.

