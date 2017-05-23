Когда строительные работы заказывают без проверки качества стройматериалов

В июле-августе 2016 г. пешеходная улица Абовяна и территория рядом с кинотеатром “Октембер” в городе Гюмри были облицованы тротуарной плиткой, которая, однако, продержалась недолго – всего шесть месяцев. С таянием снега “растаяла” и плитка, продемонстрировав отсутствие качества стройматериалов. Директор выполнившего облицовочные работы ЗАО “Тим-Шин” АшотНаапетян сослался на суровую зиму, однако мэр города Самвел Баласанян решил, что организация должна устранить недостатки за свой счет.

Для выполнения работ на территории 2830 кв.метров организация получила из общинного бюджета 16 млн драмов. На благоустройство территории (освещение, цветочное оформление, установка скамеек) мэрия потратила 7 млн 500 тыс. драмов. ЗАО “Тим-Шин” было выбрано не в результате тендера, а путем проведения переговоров.

Ашот Григорян

“Дело в том, что организация “Тим-Шин” была создана в октябре 2007 г. мэрией Гюмри и находится в подчинении общины. В 2008 г. компания получила бессрочную лицензию Министерства градостроительства, согласно которой полномочна выполнять строительные работы квартирного и общественного назначения,- сообщил начальник юридического отдела мэрии Гюмри Ашот Григорян. – В 2015 г. мэрия заключила договор об облицовке плиткой территории пешеходной улицы Абовяна и улицы Кецховели. Свои обязательства мы выполнили в полной мере – перечислили всю сумму, но не прошло и года, как выявились недостатки, которые, согласно договору, строительная организация обязана устранить за свой счет”.

По всей видимости, отдел градостроительства и архитектуры мэрии не посчитал нужным проверить качество используемой плитки.

Эта проблема не заинтересовала и строительную организацию. Мэрия застраховала себя, включив в договор пункт о том, что строительная организация обязуется устранить недостатки, которые появятся в течение года, за свой счет.

16 февраля по поручению мэра Гюмри Самвела Баласаняна была создана комиссия, которая выяснила, что разрушен верхний слой плиток, основа же не пострадала. Единственной причиной возникших недостатков строители называют суровые природно-климатические условия.

Мэрия потребовала устранить в разумные сроки выявленные недостатки, и вот уже две недели проводятся работы по замене некачественных плиток новыми. “Думаю, что все будет сделано надлежащим образом, в противном случае мы взыщем выплаченную сумму в судебном порядке”,- сказал А.Григорян.

В настоящее время на территории рядом с кинотеатром “Октембер” строители полностью заменяют некачественную плитку.

11 мая мэр посетил указанную территорию, где заявил, что старые плитки будут использованы для облицовки дворов детских садов, находящихся в ведении городской администрации.

Hetq.am поинтересовался у Ашота Григоряна, означает ли это, что мэрия не хочет “обидеть” действующую в ее подчинении строительную организацию.

“Когда мы говорим, что качество оказалось неудовлетворительным, это не значит, что данный товар вообще непригоден. Думаю, мэр имел в виду, что эта плитка все же быть использована. Я, конечно, не знаю, каким будет окончательное решение, но предложение использовать старую плитку для облицовки дворов детских садов мне представляется неплохим. Возможно даже, строители выполнят эту работу безвозмездно. В конце концов, речь идет о детских садах нашего города”,- отметил Ашот Григорян.