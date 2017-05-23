Ситуация на передовой

22-го и в ночь на 23-е мая на линии соприкосновения арцахских и азербайджанских войск противник из огнестрельного оружия различного калибра нарушил режим прекращения огня около 100 раз, произведя в направлении армянских позиций более 1600 выстрелов.

Помимо стрелкового оружия ВС Азербайджана на восточном направлении линии соприкосновения применили пушку Д-44 (9 снарядов), а на северо-восточном участке – 82-мм миномет (9 снарядов).

В результате нарушения противником режима прекращения огня армянская сторона потерь не имеет.

С целью подавления наступательной активности противника передовые подразделения Армии обороны прибегли к ответным действиям и продолжали осуществлять надежную оборону боевых позиций, говорится в сообщении Министерства обороны Республики Арцах.