Премьер-министр посетил Министерство культуры

Премьер-министр Карен Карапетян сегодня посетил Министерство культуры РА и с руководящим составом ведомства обсудил программы, проблемы и задачи сферы.

Исполняющий обязанности Министра культуры Армен Амирян представил ход выполнения приоритетных задач и мероприятий министерства в 2017 году, затем передал слово своим заместителям, которые доложили о работах, осуществляемых по курируемым ими направлениям. Заместитель министра Артур Погосян, в частности, представил предлагаемые реформы в сфере кинопроизводства Армении: обеспечение правовых основ современной модели управления кинопроизводством, внедрение института продюсера фильма, реализация программ передвижного кинотеатра и создания сети областных кинотеатров и др.

Премьер-министр поручил в течение месяца разработать и представить программу развития кинопроизводства. «Представьте концепцию, куда мы будем двигаться в кинопроизводстве вообще, но под каждое предложение вы должны заложить логику: с графиком, финансовой оценкой, обоснованиями», - отметил Глава Правительства.

В своих докладах заместители министра Арев Самуелян и Нерсес Тер-Варданян доложили о ходе реализации инвестиционных программ в сфере культурного наследия. В частности, были обсуждены вопросы, касающиеся создания виртуального 360° музея, сотового приложения «Аудиогид», кукольного музея, рекреационных библиотечных книготорговых центров в театрах, а также формирования и развития инфраструктур в культурно-исторических заповедниках и памятниках.

Премьер-министру также представили инвестиционную программу создания культурного центра в Гюмри, которую планируется осуществить на территории, прилегающей к улицам, реставрируемым в рамках программы исторического центра Кумайри. На части территории расположена Ширакская областная библиотека, которая уже реконструирована, а на остальной части будут осуществлены работы по реконструкции и реставрации внутреннего двора. В результате планируется разместить в Гюмри региональное управление Министерства культуры, два музея – Ширакский геологический музей и филиал Национальной картинной галереи, центр по изготовлению сувенирной продукции, лаборатории, административный офис. Подчеркнув, что такие программы изменят в Гюмри настроение и среду, Премьер-министр предложил обсудить программу с Центром стратегических инициатив и начать работу в направлении привлечения инвесторов.

Карен Карапетян указал на важность повышения узнаваемости памятников культуры и роста туристического интереса путем применения современных технологий и активизации коммерческого компонента. «Нужно последовательно работать в направлении повышения культурной узнаваемости Армении. Нужно провести инвентаризацию: где мы можем предусмотреть конкретные программы, требующие инвестиций. Через месяц у нас должна быть приблизительная оценка того, где и какие инвестиции нужны, которые могут создать конкретный интерес к тому или иному культурному объекту», - сказал Премьер-министр, поручив представить соответствующую программу. Глава Правительства указал также на важность скоординированной работы между Министерством культуры и соответствующими подразделениями областных администраций в плане охраны культурного наследия.

Армен Амирян доложил Премьер-министру и о работах, осуществляемых в направлении реализации культурной продукции и обеспечения экономического роста в процессе предоставления услуг, в том числе создания центров интеллектуального досуга в библиотеках с внедрением новых услуг, передвижных книжных магазинов и книготорговых точек и др. Премьер-министр поинтересовался ходом реализации программы внедрения единой электронной системы продажи билетов в государственных культурных организациях.

Армен Амирян проинформировал, что вскоре будет объявлен конкурс, проект соответствующего постановления уже готов и в ближайшее время будет представлен в Правительство. Систему планируется создать в 3 этапа, на первом этапе до конца ноября внедрив ее в 10 крупных театрально-концертных организациях Еревана. Глава Правительства поручил ускорить процесс, максимально сократив сроки.

Премьер-министру представили также информацию об организуемых в Армении международных фестивалях, конкурсах и выставках, а также областных культурных программах. В этом плане Глава Правительства отметил важность организации в годовом разрезе в соответствии с потребностями различных слоев общества качественных концертных программ, которые будут интересны и сформируют вкус.Карен Карапетян коснулся также вопроса организации культурного досуга для детей в Ереване и во всех областях, поручив представить предложения.

«У нас должна быть программа обеспечения культурного досуга детей, чтобы они имели возможность общаться с искусством, посещать музеи, один раз послушать оперу, посмотреть фильм и так далее», - подчеркнул Премьер-министр