Незаконные вырубки деревьев в парке на проспекте Маштоца: полиция готовит материалы

Сегодня около 11.30 Арман Гарибян и Кристина Геворкян стали свидетелями незаконной вырубки деревьев в парке по адресу Бюзанда, 101, где в настоящее время ведутся работы по благоустройству.

Как сказал в беседе с Hetq.am Арман Гарибян, работавшие в парке рабочие срезали под корень два дерева. Его спутница, адвокат Кристина Геворкян, позвонила в полицию, а Арман – в мэрию. На место происшествия прибыли полицейские патрульной службы и представитель отдела озеленения администрации Центрального округа столицы. До их прихода рабочие прекратили вырубку.

По словам Армана, после того, как они сообщили об увиденном, в спор с ними вступили рабочие и жители соседних домов. “Они нам заявили: кто вы такие, почему пожаловались, мы здесь уже сто лет живем, и мы не против, чтобы срезали деревья”,- рассказал Арман.

В управлении информации и по связям с общественностью мэрии Еревана нам сообщили, что вырубка деревьев была произведена без соответствующего разрешения, поэтому дело будет рассматриваться правоохранителями.

А в полиции сказали, что по факту незаконной вырубки деревьев в отделении полиции Центрального округа готовятся материалы.

Согласно информации, предоставленной нам мэрией несколько месяцев назад, в парке на пересечении улиц Маштоца и Сарьяна предусмотрено построить фонтаны с инновационными решениями, провести освещение, установить памятник видному государственному деятелю Карену Демирчяну.

Хотя работы по благоустройству парка должны были быть завершены 30 апреля, они все еще продолжаются.

Парк благоустраивает компания “Ташир групп”. Согласно представленной мэрией программе, нынешняя зеленая зона парка должна быть расширена, но, как показал сегодняшний случай, там срезаются крупные деревья. Кстати, граждане не в первый раз сигнализируют о вырубке здоровых деревьев на этой территории.

Работы по благоустройству выполняет компания “Дакшин”, которая была основана 5 мая 2015 г., за 12 дней до начала строительных работ.

Фото: Арман Гарибян