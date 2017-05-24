ВС Азербайджана применили 60-мм и 82-мм минометы и станковый автоматический гранатомет

23-го и в ночь на 24-го мая на линии соприкосновения арцахских и азербайджанских войск противник из огнестрельного оружия различного калибра нарушил режим прекращения огня более 95 раз, произведя в направлении армянских позиций около 1140 выстрелов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны НКР.

Помимо стрелкового оружия на юго-западном направлении линии соприкосновения ВС Азербайджана применили также 60-мм и 82-мм минометы (14 снарядов) и станковый автоматический гранатомет (41 снаряд).

Передовые подразделения АО прибегли к ответным действиям и продолжали уверенно нести боевое дежурство, говорится в сообщении.