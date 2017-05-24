Взрыв в Варденисе: борьба за золото?

Источник Hetq.am в Варденисе сообщил, что сегодня ночью был взорван автомобиль BMW 525 I, принадлежащий геологу, сотруднику эксплуатирующего Соткское золотоносное меcторождение ООО “Геопромайнинг голд” Акопу Симоняну.

Пресс-секретарь Следственного комитета Сона Трузян подтвердила эту информацию, сообщив, что ими получен сигнал о взрыве, вследствие которого пострадал вышеуказанный автомобиль. По предварительным данным, взрыв произошел рядом с автомобилем. Детали произошедшего будут установлены после проведения экспертизы.

Возбуждено уголовное дело по признакам п.1 ч. 2 ст.185 и ст. 235 УК РА: умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога, взрыва или другим общеопасным способом, а также незаконное приобретение, реализация, хранение, транспортировка оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств.

Ведется следствие для выяснения обстоятельств инцидента. Сотрудникам полиции поручено провести розыскные мероприятия для установления подозреваемого.

Взрыв автомобиля последовал за организованной вчера в Варденисе акцией так называемых “летучих мышей”. Последние перекрыли дорогу на Варденис в згак протеста против компании “Геопромайнинг голд”, которая в последнее время заблокировала все входы в рудники, откуда “летучие мыши” незаконно выносили золото.

На наш вопрос, имеет ли отношение взрыв автомобиля к вчерашней акции в Варденисе, Акоп Симонян дал утвердительный ответ.

“Я не преступник, не человек криминального мира. Я геолог, живущий на заработанные честным трудом деньги. Наверное, какой-то дурак распространил дезинформацию, на которую повелись другие. В Варденисе вы не найдете другого человека, который сделал бы людям столько добра, сколько я. Для местных жителей я был самым лучшим. Но до вчерашнего дня. Пока дело не раскрыто, я никого не могу подозревать”,- сказал Акоп Симонян.

Временно исполняющий обязанности губернатора Гегаркуника Андраник Акопян не был в курсе этих событий и о заблокировании дороги узнал от нас.

“Мы не располагаем такой информацией. “Летучие мыши” действуют на территории “Геопромайнинг”, какое мы имеем к ним отношение. Я слышал, что “летучие мыши” занимаются кражами. Как вы думаете, мы сейчас поощряем кражи в нашей стране? В полицию сигнал не поступал, никто ничего не говорил. Может, несколько человек собрались, предприняли незаконные действия, что-то обсудили, но дорога не была перекрыта”,- заявил А.Акопян.

Наш источник также сообщил, что немногим ранее в отдел полиции Вардениса пришел депутат Национального Собрания Карен Ботоян, которого прочат в губернаторы Гегаркуника.