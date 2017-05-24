Исполняющий обязанности министра сельского хозяйства доложил Президенту о реформах сферы и реализуемых программах

В ходе рабочей встречи с Президентом Республики исполняющий обязанности министра сельского хозяйства Игнатий Аракелян сегодня доложил о проводящихся в министерстве структурных реформах, а также о приоритетных задачах сельскохозяйственной сферы, реализуемых целевых программах государственной помощи.



Игнатий Аракелян доложил, что в текущем году продолжались работы в направлении предоставления пользователям земли по доступным ценам удобрений, дизельного топлива, семян, субсидируемых кредитов, за счёт сэкономленных средств стартовали также новые программы, которые направлены на развитие сферы.



Президент поручил продвигать стимулирование экспорта конкурентоспособных сельскохозяйственных продуктов, замещение основных импортируемых сельскохозяйственных продуктов аналогами местного производства, с целью модернизации парка сельскохозяйственной техники и механизации сельскохозяйственных работ предоставление техники на условиях лизинга, а также целевые программы по увеличению доходов сельских хозяйств и повышению эффективности работ.



И.о. министра поручено также разработать специальные целевые программы с чётким графиком исполнения и продолжать работы в направлении обеспечения сельских хозяйств доступными ресурсами с целью внедрения капельных систем орошения и противоградовых систем, реализации программ для стимулирования создания садов интенсивного плодоношения.

На встрече с Президентом Республики Игнатий Аракелян сообщил о программах, реализуемых Фондом виноградарства и виноделия Армении, которые предоставят возможность обеспечить развитие сфер виноградарства и виноделия, улучшить качество производства вина, повысить известность армянских вин и стимулировать экспорт.



Доклад и.о.министра включал также текущие и ожидаемые результаты программ по внедрению систем страхования, регулированию процесса заготовок, реализации программы службы по охране леса, а также охране и эффективному использованию запасов рыбы и рака в бассейне озера Севан; работы, реализуемые в направлении программ по стимулированию племенного животноводства, семеноводства и производства семян.



Президент Республики дал и.о. министра сельского хозяйства ряд других поручений по поводу доложенных вопросов.