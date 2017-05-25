Фонд страхования военнослужащих собрал более 1,6 млрд драмов, выплатил компенсацию девяти семьям

С 1 января по сей день Фонд страхования военнослужащих собрал более 1,6 млрд драмов, или 3,3 млн долларов. 92.600.000 из этой суммы выплачено в качестве компенсации семьям 9 погибших военнослужащих. То есть на сегодняшниий день потрачено 5,7% от собранных средств.

Семьи девяти погибших военнослужащих получили единовременно по 10 млн драмов, кроме того, им ежемесячно будет выплачиваться 200-300 тысяч драмов.

Четверо погибших военнослужащих проходили срочную службу, трое были из офицерского состава, двое – контрактниками.

Погибшие военнослужащие, чьи семьи получили компенсацию:

Андраник Мусикян, срочный военнослужий

Гор Гарегинян, срочный военнослужащий

Нарек Арутюнян, срочный военнослужащий

Артак Рафаэлян, срочный военнослужащий

Гор Ованнисян, офицерский состав

Карен Улубабян, контрактный военнослужащий

Нвер Бабаджанян, офицерский состав

Гегам Манукян, офицерский состав

Араик Саркисян, контрактный военнослужащий.

Семьям погибших срочных военнослужащих ежемесячно будет выплачиваться 200 тысяч драмов, семьям контрактных военнослужащих – 250 тысяч драмов и семьям членов офицерского состава – 300 тысяч драмов.

Фонд получил пожертвования на сумму 7,8 млн драмов

Пожертвования в Фонд страхования военнослужащих можно перечслять как из Армении, так и из зарубежны стран. Согласно данным фонда, до сих пор они получили пожертвования на сумму свыше 9 млн драмов.

Почти половина пожертвования поступила из Армении, затем из России и Румынии. Деньги перечисляли как частные лица, так и компании. Размер пожертвований составлял от 1000 до 2.607.507 драмов.

Пожертвования поступили также из Катара, Германии, Великобритании и Омана.

До создания Фонда этот проект вызвал бурные обсуждения. Несмотря на волну протеста, Фонд был создан с заверениями в том, что будет служить стабильным финансовым источником материальной помощи семьям погибших военнослужащих.