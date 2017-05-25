951 млн драмов на оплату штрафов Национального института образования

С целью содействия погашению обязательств по линии НДС компании “Национальный институт образования” из резервного фонда правительства Министерству образования и науки будет выделено 951,5 млн драмов.

Правительство на своем сегодняшнем заседании одобрило соответствующий проект, представленный министром образования и науки Левоном Мкртчяном.

Большая часть суммы будет направлена на оплату штрафов.

В 2013-2015 гг. и в первом полугодии 2016 г. Комитет госдоходов провел налоговые проверки в Национальном институте образования, в результате которых было выявлено, что налог на добавленную стоимость не уплачен. В частности, программы, осуществленные за счет грантов из госбюджета, были признаны сделками, облагаемыми НДС, который, однако, не был уплачен. В связи с этим были назначены штрафы на сумму более 843 млн драмов.