В Армении экономический рост не сказывается на рынке недвижимости

Ситуация на рынке недвижимости Армении не такая воодушевляющая, как в сфере промышленности. В первом квартале этого года показатель экономической активности вырос на 6,6%, тогда как на рынке недвижимости количество сделок постоянно сокращается.

Между тем наряду с ростом экономики должна наблюдаться активность и в этой сфере, которая очень чутко реагирует на экономическую ситуацию в стране. Это еще раз доказывает, что в Армении рост экономической активности достигнут за счет ограниченного числа отраслей.

В январе-марте с.г. в стране было заключено 35.946 сделок по недвижимости, что на 6,3% меньше показателя первого квартала 2016 г. Эти данные предоставлены Госкомитетом кадастра недвижимости при правительстве РА и Национальной статистической службой.

Количество сделок по недвижимости сократилось

Если бы в экономической сфере действительно происходили качественные изменения, то показатели купли-продажи недвижимости должны были вырасти. А теперь посмотрим, что имеем в реальности. В январе-марте этого года количество сделок по отчуждению недвижимого имущества составило 9.562, что на 888 сделок, или на 8,5%, меньше показателя того же периода 2016 г. В частности, сделки по купле-продаже недвижимости составили 6.679, то есть на 744, или на 10%, меньше, чем в прошлом году. Начиная с 2014 г. количество этих сделок постепенно сокращалось.

Более 40% сделок по купле-продаже было заключено в Ереване. Среди областей в первую тройку по этому показателю входят Котайк (12%), Арарат (8,6%) и Армавир (8,5%). Самой пассивной является Вайоцдзорская область (1,3%).

По данным Госкомитета кадастра, количество сделок по аренде составило 1.961, что на 8,3% больше показателя первого квартала 2016 г.