Володя Аветисян: “Я буду бороться до конца жизни”

Несколько часов назад из уголовно-исполнительного учреждения на свободу вышел ветеран Карабахской войны, полковник запаса Володя Аветисян. Из УИУ Аветисян сразу же направился к зданию правительства, чтобы выразить протест против происходящих в стране беззаконий. Оттуда он отправился на судебное заседание по делу Арарата Хандояна, после чего вернулся на площадь Республики, где заявил, что начинает здесь сидячий пикет. Для проведения акции Володя Аветисян принес плакаты с надписями “Требуем отставки президента!”, “Армения во главе с президентом – диктаторское государство”, “Статья 76 Уголовного кодекса для осужденных не действует”, “Не будем справедливыми – не будем и сильными”.

На месте проведения акции находились родственники, соратники и друзья Володи Аветисяна. В беседе с нами он сказал, что проводить сидячий пикет его заставило царящее в стране беззаконие. Так, Аветисян должен был выйти из тюрьмы в 2015 году, так как не имел замечаний и взысканий, однако из-за несоблюдения закона подаваемые каждые три месяца ходатайства о его досрочном освобождении отклонялись. “У нас очень много осужденных, которые могут выйти на свободу, содержать свои семьи, но этого не происходит. Поэтому я решил после выхода на свободу обязательно поднять вопрос условно-досрочного освобождения заключенных. Вот почему я решил начать сидячий пикет”,- сказал Володя Аветисян.

К выдвинутым требованиям и акции протеста присоединились друзья В.Аветисяна, которые все эти четыре года вели борьбу за его освобождение.

Наш собеседник считает, что власти боятся проведения акций и их участников, поэтому пытаются оказывать на них давление. “Я буду бороться до конца жизни. Буду вести идейную борьбу, буду работать с народом, чтобы эти власти либо одумались, либо подали в отставку. Либо же мы заставим их уйти в отставку. Так долго продолжаться не может”,- заявил наш собеседник.

Вышедший сегодня на свободу Володя Аветисян не боится, что может вновь оказаться в центре внимания правоохранителей. Он также не исключает, что его опять могут задержать. “Учитывая это, я начал борьбу против отсутствия в стране закона. Власть делает то, что хочет”,- отметил Володя Аветисян.

Напомним, что В.Аветисян был задержан 20 сентября 2013 г. Согласно обвинительному заключению, он потребовал от отца призывника взятку за назначение его сына компьютерным оператором в воинской части.

Фото: Акоп Погосян