Президент принял делегацию Комиссии по внешним отношениям Европейского парламента

Президент Серж Саргсян сегодня принял делегацию, возглавляемую председателем Комиссии по внешним отношениям Европейского парламента Дейвидом МакАлистером, которая прибыла в Армению с региональным визитом. На встрече речь шла о повестке двусторонних отношений РА-ЕС, об актуальных и важных вопросах внутренней и внешней политики Армении, а также о региональных проблемах и вызовах.



Президент Республики с удовлетворением констатировал, что в последние годы Армения имела ощутимый прогресс в двусторонних отношениях с Евросоюзом. Серж Саргсян подчеркнул, что наша страна заинтересована и готова расширять во всех возможных отраслях существующие партнёрские отношения с Европейским союзом. По убеждению Президента, Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнёрстве РА-ЕС, а также приоритеты партнёрства на 2017-2020 гг. являются важнейшими вехами в расширении двустороннего сотрудничества, и с отображёнными в них обоюдными обязательствами новый импульс получат также политические и экономические широкомасштабные реформы Армении.



В деле развития отношений РА-ЕС Президент уделил большое место межпарламентским отношениям и подчеркнул важность частных встреч с депутатами.



Пользуясь случаем встречи, Президент Республики поздравил Дейвида МакАлистера с принятием ответственного поста председателя Комиссии по внешним отношениям Европейского парламента и пожелал успехов.



Дейвид МакАлистер выразил благодарность Президенту Республики за приём и поздравление, в свою очередь подчеркнув, что в Европейском парламенте придают большое значение отношениям со странами региона и заинтересованы в укреплении демократии, установлении стабильности и мира во всём регионе.

На встрече Президент Серж Саргсян ответил также на вопросы, интересовавшие депутатов Комиссии по внешним отношениям Европейского парламента, которые касались как внутренней и внешней политики Армении, так и отношений Армении с соседними странами, региональных проблем, процесса урегулирования НК проблемы.