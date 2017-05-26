Суббота, 27 мая

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Последний звонок иванянцев (фото)



В степанакертской военно-спортивной гимназии имени генерал-лейтенанта Христофора Иваняна прозвенел последний звонок.


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