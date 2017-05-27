Сегодня в Доме приёмов Правительства РА состоялось 26-ое совместное заседание Совета попечителей и местных органов Всеармянского фонда "Айастан", которое вёл председатель Совета, Президент РА Серж Саргсян.



Президент Республики поздравил всех с 25-ой годовщиной Всеармянского фонда "Айастан", отметив, что это значительный юбилей в контексте триединства Армения-Арцах-Диаспора.



"Уважаемые коллеги,

Поздравляю всех нас с 25-ой годовщиной Всеармянского фонда "Айастан". Это значимый юбилей в контексте триединства Армения-Арцах-Диаспора.

Фонд продолжает осуществлять свою исключительную миссию. Благодаря плодотворной и целенаправленной деятельности Фонд продолжает пользоваться симпатией и доверием нашего народа.



25-летние местные органы Фонда действуют в 22 странах мира. Примечателен деполитизированный характер фонда, что позволяет объединить и переплести между собой все наши идеи, возможности и средства, сплачивая и укрепляя Армению, Арцах и Диаспору.



Реализованные за прошедшие 25 лет программы и работы, действительно, впечатляют и количеством, и качеством.



В их ряду можно выделить гуманитарную программу "Зима", пожертвованные в рамках которой средства в 1992-1995 годы были направлены на решение важнейших социальных проблем. Благодаря осуществлённому в зоне бедствия жилищному строительству, многочисленные оставшиеся без крова в результате землетрясения 1988 года семьи получили новые жилища. Строительство дорог, связывающих Горис и Степанакерт, север и юг Арцаха, Варденис и Мартакерт, позволяет решить ряд актуальных вопросов, имеющих насущный и стратегический характер.



Уверен, что и в будущем Всеармянский фонд "Айастан" продолжит свою патриотическую деятельность, воодушевляя всех нас своими успешными программами, энергичными шагами и чёткими результатами.



По этому прекрасному поводу принято решение наградить членов Совета попечителей, членов контрольной комиссии и руководителей местных органов Всеармянского фонда "Айастан" памятной медалью к 25-летию Фонда.

Вчера мы присутствовали на посвящённой деятельности Фонда выставке, на которой были представлены блестящие эпизоды выполненных работ. Увиденное произвело на меня большое впечатление и думаю, что вместе со мной на многих это произвело впечатление.



Действительно, представители двух армянских государств, структуры Диаспоры и частные лица, большие и малые дарители осуществили громадную деятельность в течение прошедшей четверти века. Результаты этих работ, действительно, заметны.



Сегодня повод, чтобы мы выразили благодарность и удовлетворение также руководству Фонда и той команде преданных служителей, которые день ото дня работают над реализацией различных программ.



Конечно, это удовлетворение не означает остановиться на достигнутом.

Жизнь идёт вперёд и идёт с новой, большей скоростью. Нужно совершенствовать методы и стиль работы и модернизировать каждый день. Фонд должен всегда быть на своей высоте, то есть быть современным, эффективным и целеустремлённым. Уверен, что таким он и будет в течение ближайших 25 лет", - сказал Президент Серж Саргсян в своём вступительном слове.



В рамках повестки исполнительный директор Всеармянского фонда "Айастан" Ара Варданян представил отчёт исполнительного правления Всеармянского фонда "Айастан" о выполненной в 2016 году работе, по окончании которого участники посмотрели видеофильм о деятельности фонда в 2016 году. Совет принял отчёт, приняв к сведению представленное контрольной комиссией и аудиторской организацией "Грант Торнтон" заключение.



Следующий обсуждённый на заседании вопрос о целенаправленности "Марафона 2017" Всеармянского фонда "Айастан" доложил Президент Республики Арцах Бако Саакян. Члены Совета попечителей фонда и представители местных органов представили свои мнения и предложения. В результате обсуждений решено, что в этом году "Марафон 2017" Всеармянского фонда "Айастан" будет целенаправлен на реализацию двух основных программ на территории Республики Арцах: бурение глубинных скважин и строительство новой оросительной сети и применение солнечной энергии. Отметив, что для всех очевидна важность и актуальность предложенных задач, Президент Республики выразил уверенность, что Всеармянский фонд "Айастан", как и каждый год, в этом году также с честью выполнит свою патриотическую миссию. Совет утвердил направления реализации программ "Марафона 2017".