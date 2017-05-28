Воскресенье, 28 мая

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Президент в Сардарапате принял участие в торжественном мероприятии, посвящённом Празднику Республики



Президент Серж Саргсян сегодня в мемориальном комплексе Сардарапатской битвы вместе с Католикосом всех армян Гарегином Вторым, высшим руководством Республики и посетившими мемориальный комплекс гостями принял участие в праздновании, посвящённом Празднику Республики. Президент Республики возложил венок к памятнику, увековечивающему память героев Сардарапатской битвы, и воздал дань уважения. Выступив с приветственной речью перед участниками военного парада и посмотрев торжественный марш Почётного оркестра, Президент вместе с участниками мероприятия в Национальном музее армянской этнографии и истории освободительной борьбы при Сардарапатском мемориальном комплексе осмотрел выставку "Школа сирийско-армянских мастеров медного дела Галэмкеареанов: спасённые и подаренные Родине культурные ценности".

Президент Серж Саргсян в Сардарапате обратился с поздравительным посланием по случаю Праздника Республики.

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Поздравительное послание Президента Сержа Саргсяна по случаю Праздника Республики


Дорогие соотечественники, Поздравляю всех нас с Праздником Республики!

Майские победы 1918 года открыли новую и славную страницу в многовековой истории армянского народа. В сражениях под Сардарапатом, Баш-Апараном и Каракилисой наши предки завоевали право на жизнь. Эти битвы были последним и отчаянным усилием оказавшегося на краю уничтожения народа, призванным защитить последние клочки земли нашей исторической родины и спасти последние осколки нашего народа. Этот, кажущийся невероятным подвиг совершили все слои нашего народа. Они действовали с исключительным единством и организованностью, самоотверженной храбростью и неотступной волей. Они действовали с высоким уровнем национального сознания и исторической ответственности.

Новая независимая Армения родилась под ливнем залпов Первой мировой войны.

Мы каждый год, как клятву верности повторяем одну простую истину: не будь 28 мая 1918 года, не было бы Советской Армении и не было бы сегодняшней Республики Армения.

В течение всей истории армянского народа мы, наверное, не были лишены государственности на большее время, чем тот период, который непосредственно предшествовал 28 мая. И, несомненно, мы не имели более тяжёлой и трагичной судьбы в какую либо предшествующую эпоху. Вот почему восстановление 99 лет назад государственности было вдвойне дорого и ценно, и сегодня свято для каждого армянина. Республика Армения дала своим гражданам не только независимою государственность, но также права и свободы человека, которые уже были закреплены законами. 

Сегодняшняя Армения также родилась в горниле огня войны, но на этот раз, на Арцахском фронте. Мы, граждане нынешней Армении, верны заветам Первой Республики.

Дорогие соотечественники, Вновь поздравляю всех нас с этим величайшим праздником. Желаю мира и творческого труда во имя прогресса и благоденствия нашей страны.

Да здравствует Республика Армения! Слава армянскому народу!


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