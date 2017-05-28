Воскресенье, 28 мая

Օбщество

Президент принял представителей Мадридского клуба и отборочной комиссии премии "Аврора"



Президент Серж Саргсян сегодня в резиденции Президента за чайным столом принял представителей Мадридского клуба и отборочной комиссии премии "Аврора", в составе которых члены Мадридского клуба, бывший Президент Танзании Бенджамин Мкапа и бывший Президент Ботсваны Фестус Могае, которые приглашены для участия в церемонии вручения премии "Аврора", которая пройдёт сегодня в Ереване, а также бывший Президент Мексики Эрнесто Седильо, который является членом отборочной комиссии премии "Аврора".

Президент Республики приветствовал гостей в Армении, отметив, что их участие в церемонии вручения премии "Аврора" говорит о том, что год от года возрастает международный авторитет "Авроры", и что её идеология в самом деле основана на общечеловеческих ценностях. Подчеркнув, что передовое человечество вкладывает громадные усилия в дело утверждения стабильности, мира и согласия во всём мире, Президент в то же время отметил, что сегодня люди периодически становятся свидетелями массовых убийств и расправ, пропаганды ксенофобии, обусловленной религиозным, национальны, языковым различием дискриминации, целенаправленного уничтожения культурного наследия. "Это напоминает нам, что борьбе с такими преступлениями нужно придать новый импульс и обязательно поощрять тех людей, которые ведут непосредственную борьбу с подобными преступлениями.

Мы благодарны вам лично, благодарны, что вы своей деятельностью способствуете этой общечеловеческой борьбе", - сказал Президент Саргсян, подчеркнув, что величайшего уважения и восхищения достойны как участники встречи, так и все претенденты на премию "Аврора" - все их истории, как примеры исключительного мужества и самоотверженности, очень трогательны, и в то же время, воодушевляют и обнадёживают.

В ходе беседы Президент Серж Саргсян и представители Мадридского клуба и отборочной комиссии премии "Аврора" обменялись мнениями об особенностях внешней и внутренней политики Армении, процессе урегулирования НК проблемы, ряде международных актуальных проблем, нынешнем уровне сотрудничества Армении с другими странами и международными организациями и перспективах развития отношений. 

Принятые в резиденции Президента опытные государственные и общественные политические деятели поделились также опытом реформ, реализованных в разных сферах в их странах. 

Президент Серж Саргсян ответил на интересовавшие участников встречи вопросы.


Главная страница



Написать комментарий
Спасибо за ваш комментарий. Ваш комментарий должен быть подтвержден администрацией.

Последние новости

Все новости

Архив
Самое

Комментируемое

Популярное

 
 