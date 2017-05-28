Президент принял представителей Мадридского клуба и отборочной комиссии премии "Аврора"

Президент Серж Саргсян сегодня в резиденции Президента за чайным столом принял представителей Мадридского клуба и отборочной комиссии премии "Аврора", в составе которых члены Мадридского клуба, бывший Президент Танзании Бенджамин Мкапа и бывший Президент Ботсваны Фестус Могае, которые приглашены для участия в церемонии вручения премии "Аврора", которая пройдёт сегодня в Ереване, а также бывший Президент Мексики Эрнесто Седильо, который является членом отборочной комиссии премии "Аврора".



Президент Республики приветствовал гостей в Армении, отметив, что их участие в церемонии вручения премии "Аврора" говорит о том, что год от года возрастает международный авторитет "Авроры", и что её идеология в самом деле основана на общечеловеческих ценностях. Подчеркнув, что передовое человечество вкладывает громадные усилия в дело утверждения стабильности, мира и согласия во всём мире, Президент в то же время отметил, что сегодня люди периодически становятся свидетелями массовых убийств и расправ, пропаганды ксенофобии, обусловленной религиозным, национальны, языковым различием дискриминации, целенаправленного уничтожения культурного наследия. "Это напоминает нам, что борьбе с такими преступлениями нужно придать новый импульс и обязательно поощрять тех людей, которые ведут непосредственную борьбу с подобными преступлениями.



Мы благодарны вам лично, благодарны, что вы своей деятельностью способствуете этой общечеловеческой борьбе", - сказал Президент Саргсян, подчеркнув, что величайшего уважения и восхищения достойны как участники встречи, так и все претенденты на премию "Аврора" - все их истории, как примеры исключительного мужества и самоотверженности, очень трогательны, и в то же время, воодушевляют и обнадёживают.



В ходе беседы Президент Серж Саргсян и представители Мадридского клуба и отборочной комиссии премии "Аврора" обменялись мнениями об особенностях внешней и внутренней политики Армении, процессе урегулирования НК проблемы, ряде международных актуальных проблем, нынешнем уровне сотрудничества Армении с другими странами и международными организациями и перспективах развития отношений.



Принятые в резиденции Президента опытные государственные и общественные политические деятели поделились также опытом реформ, реализованных в разных сферах в их странах.



Президент Серж Саргсян ответил на интересовавшие участников встречи вопросы.