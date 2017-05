Доктор Том Катена получил премию «Аврора»

Премию «Аврора» в размере 1 млн долларов присудили сегодня вечером доктору Тому Катене, миссионеру-католику из американского городка Амстердам в штате Нью-Йорк. Будучи единственным врачом, постоянно проживающим на опустошенной войной территории Нубийских гор Судана, куда практически не доходит гуманитарная помощь, Катена спас тысячи жизней. Имя лауреата премии «Аврора» – 2017 года, присуждаемой Гуманитарной инициативой «Аврора» от лица всех выживших во время Геноцида армян и в знак благодарности их спасителям, было объявлено на прошедшей в Ереване церемонии. В этом году на премию было получено 550 заявок из 66 стран.

Обладатель премии «Оскар», соучредитель гуманитарных организаций The Sentry и Not On Our Watch и сопредседатель Отборочной комиссии премии «Аврора» Джордж Клуни поздравил Тома Катену и сказал: «Сегодня, когда войны и насилие угрожают сломить дух людей и посеять в их сердцах страх, особенно важно чествовать и поддерживать таких героев как Том Катена, которые самоотверженно помогают другим не просто выжить, но и добиться процветания. Том Катена – настоящий пример для подражания для всех нас и прекрасное доказательство того, что обычные люди способны изменить ситуацию к лучшему».

Доктор Катена получит грант в размере 100 000 долларов и возможность продолжить эстафету добра, пожертовав прилагающуюся к премии награду в 1 млн долларов выбранным им организациям. Доктор Катена разделит награду между следующими организациями:

Фонд Африканская медицинская миссия (AMHF, США)

Aktion Canchanabury (Германия)

Совет католической медицинской миссии (CMMB, США)

Последние девять лет доктор Катена, которого местные жители называют «доктор Том», находился на дежурстве 24 часа в сутки, семь дней в неделю. Он работает в католической больнице Mother of Mercy, где оказывает медицинскую помощь более 750 000 жителей Нубийских гор. В регионе продолжается гражданская война и вооруженные столкновения между правительством Судана и Народной армией освобождения Судана. Некоторые люди вынуждены идти почти неделю, чтобы добраться до госпиталя. В больницу обращаются пациенты с самыми разными жалобами, в том числе получившие ранения во время бомбежек, страдающие от истощения и малярии. Доктору Катене приходится делать более 1000 операций каждый год.

Ставший лауреатом премии «Аврора» – 2017 доктор Катена заявил: «Мы все должны заботиться о наших братьях и сестрах. Каждый из нас может внести свой вклад в общее дело и признать, что только общий гуманизм позволит нам создать светлое будущее. Меня ведет моя вера, и для меня честь продолжить свое служение миру, меняя его к лучшему».

«Доктор Катена – источник вдохновения для тех, кто боится утратить веру в человечество. Пожертвовав всем, он посвятил свою жизнь созданию лучшего будущего для следующего поколения», – отметил Вартан Грегорян, президент Корпорации Карнеги в Нью-Йорке, соучредитель Гуманитарной инициативы «Аврора» и член Отборочной комиссии премии «Аврора». – «Его самоотверженность и преданность другим никого не могут оставить равнодушным, и мы надеемся, что спасенные им люди тоже станут спасителями и продолжат эстафету благодарности».

Церемонию вручения премии «Аврора» – 2017, где чествовали нового лауреата, посетили выдающиеся гуманитарные деятели, в том числе члены Отборочной комиссии премии «Аврора» Гарет Эванс, Хина Джилани, Лейма Гбови, Эрнесто Седильо и Вартан Грегорян.

Доктора Катену поздравила и Маргерит Баранкитс, ставшая в 2016 году лауреатом первой премии «Аврора». Основательница приюта «Дом Шалом» и больницы REMA была отмечена за уникальный вклад в дело спасения тысяч детей и оказания помощи сиротам и беженцам, пострадавшим от гражданской войны в Бурунди. Вот что сказала Маргерит: «Премия «Аврора» дарит надежду людям всего мира, и я горда тем, что теперь у нас есть доктор Катена, человек выдающийся и притом скромный. Меня восхищает, что его сердце переполняет любовь, которой он щедро делится со всеми, и я от души поздравляю его с получением этой достойной премии».

Гости церемонии вручения премии также воздали должное исключительным достижениям других четырех финалистов премии «Аврора» – 2017: госпоже Фартун Адан и госпоже Ильвад Эльман, основателям Центра мира и прав человека «Эльман» в Сомали, госпоже Джамиле Афгани, председателю Организации по наращиванию потенциала и развитию системы образования «Нур» в Афганистане, господину Мухаммаду Дарвишу, врачу полевого госпиталя в Мадае, Сирия, и доктору Денису Муквеге, хирургу-гинекологу и основателю больницы «Панзи» в ДРК.

«Доктор Катена – живое воплощение духа премии «Аврора». Мы хотели бы выразить свою глубочайшую благодарность не только ему лично, но и всем людям и организациям по всему миру, которые поддерживают его и вдохновляют не бросать свою благородную миссию, несмотря на исключительно трудные условия, в которых Тому приходится работать», – заявил Рубен Варданян, соучредитель Гуманитарной инициативы «Аврора» и колледжа UWC Dilijan. – «Для нас огромная честь рассказать всему свету историю доктора Катены и привлечь внимание общественности к существующему в мире добру. Мы надеемся, что это позволит помощи ближнему стать частью нашей глобальной культуры».

Объявлению имени лауреата премии премии «Аврора» – 2017 предшествовала презентация Гуманитарного индекса «Аврора», второго ежегодного опроса общественного мнения, в котором анализируется отношение людей всего мира к гуманитарным проблемам, эффективности гуманитарного вмешательства и факторам, которые побуждают нас не оставаться равнодушными к страданиями других. Согласно результатам индекса, количество сторонников гуманитарного вмешательства резко уменьшилось, а возросший популизм негативно влияет на общественную оценку прилагаемых для помощи беженцам усилий.

«Мы надеемся, что результаты Гуманитарного индекса «Аврора» этого года помогут людям по всему свету не просто осознать, что они способны реально изменить ситуацию к лучшему, но и начать действовать», – отметил соучредитель Гуманитарной инициативы «Аврора» Нубар Афеян. – «С помощью Гуманитарной инициативы «Аврора» мы призываем всех, кого тронула самоотверженная деятельность доктора Катены, внести свой вклад в решение гуманитарных проблем, увеличив число спасителей и – самое главное – спасенных. Каждый из нас может помочь другим вновь обрести веру в человечество».