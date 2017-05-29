Новая почтовая марка, посвященная лауреату первой премии «Аврора» Маргерит Баранкитс

26-ого мая 2017 года в обращение выходит одна почтовая марка, посвященная теме “Гуманитарная инициатива “Аврора”. Лауреаты премии “Аврора”. Маргерит Баранкитс".

Номинал почтовой марки - 350 драм. Почтовая марка отпечатана в типографии "Lowe Martin Group” в Канаде. Дизайн почтовой марки разработан Аллой Мингалевой, входящей в команду Гуманитарной инициативы «Аврора».

Вместе с почтовой маркой ЗАО “Айпост” выпустила также благотворительный купон номиналом в 150 драмов, который прилагается к почтовой марке. Таким образом, в общей сложности почтовая марка обойдется покупателю в 500 драм. ЗАО “Айпост” будет отчислять 150 драмов из этой суммы Гуманитарной инициативе «Аврора».

На почтовой марке изображена лауреат первой премии «Аврора» Маргерит Баранкитс, которая получила премию «Аврора» за спасение тысяч детей и оказание помощи сиротам и беженцам, пострадавшим от гражданской войны в Бурунди. На сегодняшний день Маргерит спасла около 30 тысяч детей, которым подарила кров и заботу.

Почтовую марку погасили лауреат первой премии «Аврора» Маргерит Баранкитс, Министр транспорта, связи и информационных технологий Републики Армения Ваан Мартиросян, Министр культуры Републики Армения Армен Амирян, Соучредитель Гуманитарной инициативы «Аврора» и президент Корпорации Карнеги в Нью-Йорке Вартан Грегорян, Генеральный директор “Айпост Траст Менеджмент” Хуан Пабло Гечиджян, Президент Союза филателистов Армении Овик Мусаелян.

Дата выпуска: 26 мая 2017 г.

Дизайнер: Алла Мингалева

Типография: Lowe Martin Group, Канада

Размер: 50,0 x 50,0 мм

Тираж: 40 002 шт.