Понедельник, 29 мая

Экономика

Сколько стоят квартиры в Ереване и областях: кадастровые данные



Госкомитет кадастра недвижимости регулярно публикует данные о ценах на квартиры и дома в Ереване и областях. Еще год назад изменения цен на недвижимость были незначительны, хотя параллельно происходили многочисленные экономические процессы.

В последних публикациях Госкомитета кадастра уже заметны определенные ценовые изменения. Итак, сколько стоят дома и квартиры в Армении по данным ГКК.

Квартиры

“Изучение ценового индекса позволяет заключить, что в первом квартале 2017 г. среднерыночная стоимость одного квадратного метра в многоквартирных зданиях в Ереване по сравнению с четвертым кварталом 2016 г. снизилась на 0,8%”,- сообщает Госкомитет кадастра недвижимости.

По имеющимся данным в Ереване самые дорогие квартиры в административных округах Кентрон и Арабкир, самые дешевые – в Нубарашене. В первом квартале этого года по сравнению с тем же периодом прошлого года стоимость квартир в центре столицы немного выросла.

В незначительной степени снизилась стоимость квартир в областях. В первом квартале 2017 г. по сравнени ю с тем же периодом 2016 г. средняя рыночная цена одного квадратного метра в многоквартирном доме снизилась на 0,6%.

Самые дорогие квартиры в городах Цахкадзор, Абовян и Вагаршапат, самые дешевые – в городе Дастакерт Сюникской области.

Персональные дома

По данным ГКК недвижимости в первом квартале этого года по сравнению с четвертым кварталом 2016-го цены за один квадратный метр персонального жилого дома (включая стоимость единицы приусадебного участка) снизились на 0,5%. В этом случае также самые дорогие персональные дома в округе Кентрон, самые дешевые – в округе Нубарашен.

В областях среднерыночная стоимость одного квадратного метра площади персональных жилых домов по сравнению с четвертым кварталом 2016 г. снизились на 0,2%.

Самые дорогие персональные дома опять-таки в Абовяне, Цахкадзоре и Вагаршапате, а также в Джермуке.

Напомним, что в первом квартале этого года количество сделок на рынке недвижимости сократилось. 


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