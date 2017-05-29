Трое депутатов от блока “Царукян” отказались от депутатских мандатов

Представляющие блок “Царукян” депутаты Арутюн Карагезян, Артем Царукян и Хачик Манукян подали заявления об отказе от депутатских мандатов. Об этом Hetq.am сообщил начальник управления информации и по связям с общественностью Национального Собрания Арсен Бабаян.

Пока неизвестно, кто заменит этих трех парламентариев. По словам пресс-секретаря Центризбиркома Эрмине Арутюнян, они уже получили протокол НС о сложении с себя депутатских полномочий тремя депутатами, и в ближайшие дни состоится заседание ЦИК по вопросу распределения мандатов.

Напомним, что на заседании НС 19 мая спикер Ара Баблоян сообщил о том, что депутаты Арутюн Карагезян (Карамели Арут), Артем Царукян, Хачик Манукян (директор “Макс Концерна”) представили заявления об отставке.

В соответствии с регламентом Национального Собрания если в течение недели после объявления об отставке депутат не отзывает свое заявление, то председатель НС выступает с соответствующим объявлением, в противном случае составляется протокол о прекращении депутатских полномочий данного лица, который подписывается и обнародуется председателем парламента.