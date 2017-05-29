Министр иностранных дел Армении принял регионального директора Международной организации по миграции

29-го мая министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян принял регионального директора Международной организации по миграции (МОМ) по Юго-Восточной Европе, Восточной Европе и Центральной Азии Аргентину Сабадош.

Приветствуя гостя, министр Налбандян отметил важность осуществляемых в Армении программ МОМ и заверил, что правительство Армении продолжит тесное сотрудничество со структурой.

Посол Сабадош представила проводимые МОМ работы и высоко оценила установленное более двух десятилетий назад эффективное сотрудничество с властями Армении.

В ходе беседы стороны обменялись мнениями вокруг управления международных миграционных потоков, а также коснулись проблем сирийских беженцев в Армении.