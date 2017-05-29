Премьер-министр Карен Карапетян принял первого вице-президента ОАО «Российские железные дороги» Александра Мишарина и директора ЗАО «Южно-Кавказская железная дорога» Сергея Валько.



Собеседники коснулись деятельности, итогов 2016 года и предстоящих программ компании «Южно-Кавказская железная дорога». Александр Мишарин отметил, что все принятые по Концессионному договору обязательства, в том числе связанные с инвестиционными программами, выполнены, зафиксирован четырехпроцентный рост пассажирских перевозок и трехпроцентный рост грузовых перевозок. Было отмечено, что в настоящее время разрабатывается новая программа развития Южно-Кавказской железной дороги, в соответствии с которой планируется предоставлять новые транспортно-логистические услуги, осуществлять инвестиционные программы по улучшению инфраструктур, развивать мультимодальные перевозки, сформировать в Армении терминал грузоперевозок и др.



Премьер-министр Карапетян указал на важность реализации упомянутых программ и отметил, что Правительство РА заинтересовано в развитии ЗАО «Южно-Кавказская железная дорога». Глава Правительства подчеркнул, что улучшение инфраструктур будет способствовать росту объемов не только грузовых, но и пассажирских перевозок, учитывая также постоянное увеличение туристических потоков.

