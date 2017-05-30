Прокопать озеро в Национальном парке – вопрос 1000 долларов

Рассчитанный Министерством окружающей среды ущерб, который был причинен компанией “Вендор” озеру в общине Гош, не соответствует реальному ущербу от выполненных на этой территории работ и последовавшей затем общественной реакции.

Начальник управления информации и по связям с общественностью МОС Армен Варданян в ответ на запрос Hetq.am сообщил, что в результате очистных работ, проведенных компанией “Вендор” на территории озера Гош, государству был причинен материальный ущерб на сумму 188 тыс. 580 драмов.

На вопрос, что конкретно было рассчитано в процессе изучения, А.Ваданян ответил: ущерб, нанесенный плодородному слою. По словам чиновника, ООО “Вендор” подверглось административному штрафу в размере 300 тыс. драмов.

Напомним, что в апреле этого года компания доставила на территорию Национального парка “Дилижан” тяжелую технику, с помощью которой расширила дорогу к озеру Гош и очистила его от ила, завалив им всю линию берега.

В июле 2015 г. между Национальным парком “Дилижан” и компанией “Вендор” был заключен договор, по которому компании сроком на 60 лет была предоставлена территория площадью 3,18 га на участке “Гош”.

ООО обязалось каждый год расчищать территорию, что и сделало в соответствии со своими представлениями.

После публикации Hetq.am, которая появилась на основе сигнала участников пешего похода, Министерство окружающей среды заявило, что ООО “Вендор” провело работы по очистке территории от высохших деревьев и мусора. После этого МОС распорядилось прекратить работы.

При этом ведомство умолчало о самом главном: компания действовала незаконно.

Согласно ст.17 закона РА “Об особо охраняемых природных территориях”, в экономической зоне национального парка перемещение и остановка гусеничных и моторных транспортных средств за пределами дорог общего пользования и водных путей, либо в непредусмотренных для этого местах запрещены.

Кроме того, не была проведена оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС).

Для изучения сложившейся ситуации была создана общественная инициатива “Руки прочь от Гоша!”, которая провела в Ереване несколько акций, заставив министра окружающей среды Арцвика Минасяна пойти на переговоры и пригласить граждан участвовать в обсуждении.

В ходе обсуждения, которое состоялось в Министерстве ОС 22 апреля, министр сообщил, что ответственный за данный участок Национального парка лесничий получил выговор за недобросовестное исполнение своих обязанностей.

Позднее с занимаемых должностей были освобождены два заместителя директора Национального парка и начальник Тавушского территориального отдела Государственной экологической инспекции.

Мы попросили члена инициативы “Руки прочь от Гоша!” Айка Маркосяна прокомментировать рассчитанный инспекцией размер ущерба и пояснить, эквивалентен ли он реальному ущербу.

По словам Айка, в пятницу они встретились с министром для обсуждения этого вопроса. 22 апреля Арцвик Минасян предложил активистам создать совет. В его состав вошли члены гражданской инициативы “Руки прочь от Гоша!”, а 26 мая состоялась их первая встреча с министром.

Опыт показывает, что общественные советы не могут оказывать какое-либо воздействие на решение проблем. Если система решила продать природные ресурсы, то она это сделает. Воздействие общественности в деле пресечения бизнес-интересов практически нулевое.

В результате создается имитация того, что голос общественности слышим и что она играет определенную роль в деле принятия решений.

Время покажет, выиграет природа от сотрудничества новосозданного совета и Министерства окружающей среды или нет.