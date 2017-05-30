Премьер-министр отметил важность использования потенциала всего армянства в процессе реформ

Премьер-министр Карен Карапетян сегодня принял делегацию во главе с руководителем центрального правления партии Рамкавар Азатакан (ПРА) Серхио Наапетяном.

Премьер-министр отметил важность деятельности ПРА в деле укрепления связей Армения-Диаспора и сохранения армянства в Диаспоре. Карен Карапетян отметил, что Правительство заинтересовано в использовании потенциала всего армянства в реформах, инициированных в направлении стимулирования инвестиций, улучшения бизнес-среды, и адресованный армянству Диаспоры призыв Премьер-министра РА преследовал именно эту цель.

Серхио Наапетян от имени ПРА выразил готовность содействовать реализации программ и реформ Правительства РА, а также решению задач общеармянского значения.

Собеседники обменялись мнениями вокруг вопросов сотрудничества Армения-Диаспора, сохранения армянства, укрепления связей с родиной, развития Армении и Арцаха.