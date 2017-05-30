Кто сменит отказавшихся от мандатов парламентариев

Немногим ранее состоялось заседание Центризбиркома, на котором были утверждения заявления отказавшихся от депутатских мандатов членов блока “Царукян” Арутюна Карагезяна, Артема Царукяна и Хачика Манукяна. Напомним, что их полномочия прекращены согласно собственным заявлениям, о чем на заседании Национального Собрания 19 мая сообщил спикер Ара Баблоян.

На смену отказавшимся от мандатов парламентариям придут Геворк Петросян, Акоп Назарян и Нора Арустамян, занимающие на данный момент верхние горизонтали в пропорциональном списке кандидатов в депутаты.

Об этом Hetq.am сообщила руководитель пресс-службы ЦИК Эрмине Арутюнян.