Принято предложение об уравнивании зарплат некоторых сотрудников НС и правительства

Сегодня продолжило работу внеочередное заседание Национального Собрания. Депутатам предстоит обсудить во втором чтении и принять полностью проекты законов РА “О телевидении и радио” и “О государственной пошлине”.

Выступая по первому законопроекту, председатель Национальной комиссии телевидения и радио Гагик Буниатян сообщил, что правительство не видит необходимости во внесении изменений в закон РА “О телевидении и радио”. Вместе с тем председатель НКТР отметил, что предложение руководителя фракции “Выход” Никола Пашиняна является приемлемым.

Не прозвучали предложения по внесению новых изменений в законопроект “О правовых актах”, о чем сообщил первый заместитель министра юстиции Артур Ованнисян.

В свою очередь председатель постоянной комиссии по государственно-правовым вопросам и правам человека Арпине Ованнисян добавила, что комиссия представила положительное заключение по данному пакету поправок к закону.

Во втором чтении был представлен и проект закона о внесении изменений в закон “О структуре правительства Республики Армения”. Докладчик Артур Ованнисян отметил, что по предложению постоянной комиссии по социальным вопросам и здравоохранению в него внесены некоторые поправки.

По словам Ованнисяна, во время обсуждения документа в первом чтении был поставлен вопрос об уравнивании зарплат лиц, занимающих одинаковые должности в правительстве.

Было также предложено унифицировать зарплаты первого заместителя, заместителя, помощника и советника руководителя аппарата НС и зарплаты тех же сотрудников правительства. Эта поправка также принята.

Артур Ованнисян также сообщил, что предложение фракции “Выход” об изменении новой структуры правительства не получило одобрения парламентской комиссии по государственно-правовым вопросам.