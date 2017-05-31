Н.Пашинян: “Все следователи равны, но следователи Следственного комитета равнее других”

Как уже сообщалось, в Национальном Собрании сегодня продолжило работу внеочередное заседание. В повестку был включен также вопрос о внесении изменений в закон “О социальных гарантиях лиц, занимающих государствевнные должности”.

Лидер парламентской фракции “Выход” Никол Пашинян, касаясь представленного документа, отметил, что за последние 12 часов правительство внесло дополнения в проект закона о внесении поправок в закон “О социальных гарантиях лиц, занимающих государственные должности”. Но, как заметил Пашинян, “хотели как лучше, а получилось как всегда”.

Депутат привел следующий пример: “В прокуратуре в соседних кабинетах сидят два прокурора. К 1 июля 2017 года оба будут иметь 20-летний стаж работы. То есть они находятся в равных условиях. Но, согласно этому проекту, один из них будет получать пенсию в размере 400 тысяч драмов, а второй – ровно половину этой суммы. Вопрос: в чем разница между этими двумя прокурорами?” Разница, по словам Никола Пашиняна, в том, что прокурор, который будет получать 400 тысяч драмов, был направлен в прокуратуру Следственным комитетом, а второй всегда работал в прокуратуре. “Председатель комиссии уверяет, что хотят привести всех в равное поле. Но если рассмотреть законодательство этой сферы, то можно заметить, что все следователи равны, но следователи Следственного комитета равнее других”,- сказал Пашинян.

По его словам, предоставление привилегий Следственному комитету обусловлено фактором Агвана Овсепяна. Когда Овсепян был генпрокурором, привилегии имели сотрудники Генпрокуратуры, сейчас, когда он занимает должность председателя Следственного комитета, привилегии получают сотрудники этой структуры, отметил лидер фракции “Выход”.