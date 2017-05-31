Четверг, 01 июня

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Президент принял представителей программы «Научно-технический фонд Армении»



Президент Серж Саргсян сегодня принял представителей Научно-технического фонда Армении (FAST), в том числе, учредителей и членов сформированного ими Совета попечителей, представителей Консультационного совета и исполнительного директора Фонда. 

Исполнительный директор Фонда, архитектор инновационных экосистем Армен Оруджян представил ход формирования Научно-технического фонда Армении, членов Совета попечителей и Консультационного совета, в составе которых ведущие армянские учёные, инженеры, предприниматели со всего мира, а также цели и задачи деятельности Фонда и нацеленные на их достижение программы. Говоря о целях Фонда, исполнительный директор отметил, что он призван сосредоточить, координировать и стимулировать деятельность армянских учёных, инженеров и предпринимателей мира, нацеленную на создание и развитие в Армении гармоничной среды для технологических инноваций, мобилизацию научных, технологический и финансовых возможностей армянского и международного научных сообществ.

Участники совещания обменялись мнениями по вопросам, касающимся эффективной организации деятельности Научно-технического фонда Армении, и обсудили необходимые для реализации намеченных целей условия, механизмы и возможности, выслушали замечания и предложения Президента Республики по этому поводу. 

Подчеркнув, что Фонд отныне - реальность, Президент Республики отметил, что рад, что стало возможно продвинуть эту давно назревшую хорошую идею - сформировать Совет, найти исполнительного директора, обладающего соответствующим опытом и способностью объединить потенциал. Президент пожелал успехов Фонду и выразил готовность содействовать реализации этой идеи, составляющей часть общего видения развития Армении.


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