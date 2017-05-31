Грузия позволила похитить азербайджанского журналиста, получившего убежище в этой стране

Азербайджанский журналист Афган Мухтарлы обвиняется в незаконном пересечении границы и контрабанде. Об этом сообщил адвокат журналиста Эльчин Садыков.

Факты похищения в Тбилиси Афгана Мухтарлы спецслужбами Азербайджана и его доставки в Баку уже два дня обсуждаются в кругах грузинской, азербайджанской, международной и армянской общественности.

Слухи об исчезновении журналиста появились в прессе 20 мая. Об этом жена Афгана Мухтарлы Лейла Мутафаева сообщила грузинской полиции вечером 29 мая, попросив о помощи. Вчера, однако, выяснилось, что Мухтарлы уже находится в Баку

Лейла Мустафаева рассказала журналистам, что паспорт мужа находится дома, следовательно, из Грузии в Азербайджан он был доставлен без документов, то есть незаконно.

По словам адвоката, в своих показаниях Мухтарлы отметил, что 29 мая около 18.00, когда он находился недалеко от своего дома, его насильно усадили в автомобиль “Опель”, где ему связали руки и избили.

“Сейчас у него имеются гематомы в области носа, под правым глазом, на лбу, а также на левой скуле. Он также подозревает, что у него сломано ребро. На голову Мухтарлы надели мешок, вследствие чего он чуть не задохнулся. После этого ему на глаза надели повязку”,- рассказал адвокат.

Журналист также сообщил Садыкову, что его около двух часов везли на “Опеле”, потом пересадили на другую машину и только в третьей машине заговорили на азербайджанском. В карман Мухтарлы положили 10 тысяч евро, которые они никогда раньше не видел.

В 2015 г. Афган Мухтарлы с целью избежать давления со стороны правительства Азербайджана убежал в Тбилиси. Он подверг азербайджанское правительство жесткой критике, а в Тбилиси занимался сбором информации об имуществе семьи Алиевых в Грузии. У Афгана Мухтарлы есть 3-летняя дочь.

“Неважно, с кем это произошло – с журналистом или обычным гражданином. Грузия знает, что несет ответственность за защиту всех своих граждан и гостей. Пока рано говорить о том, это единственный случай или нет. Но поскольку Грузия подписала Конвенцию о правах человека, то международное сообщество ждет, что положения этого документа должны быть выполнены. Грузии многое нужно объяснить международной общественности, которая предполагает, как он был вывезен из этой стртаны”,- сказал в беседе с Hetq.am региональный редактор OCCRP Дейв Блосс.

“Правительство Грузии пока не выступило с четким заявлением о том, как журналист оказался в Баку. Мы подозреваем, что в Грузии азербайджанским силам помогли в деле пересечения границы. Мы требуем провести результативное расследование, которое прольет свет на все детали произошедшего. Если выяснится, что Грузия тоже виновата в этом вопросе, то нам кажется, что соответствующие должностные лица должны предстать перед правосудием. Мы считаем, что в стране, которая стремится к евроатлантическим ценностям, подобные случаи не должны происходить”,- сказала в беседе с нами редактор онлайн- версии грузинского издания “Либерал” Лика Закашвили.

МВД Грузии сообщило, что в связи с произошедшим возбуждено уголовное дело по признакам ст.143 УК Грузии (незаконное ограничение свободы). Президент страны Георгий Маргвелашвили сегодня осудил этот случай, назвав исчезнование человека вызовом для страны.

Сегодня представители ряда общественных организаций, журналисты и граждане организовали акцию протеста перед правительственным зданием в Тбилиси.

Лика Закашвили сообщила, что аналогичную акцию планируется провести и перед зданием Службы национальной безопасности.

По данным Статистической службы Грузии, в этой стране Азербайджан считается одним из крупных инвесторов. Азербайджанские инвестиции составляют 40 процентов от общего объема инвестиций в грузинскую экономику.

Начиная с 2012 г. Азербайджан значительно увеличил объемы своих инвестиций, которые на тот момент составили 59 млн долларов, в 2013-ом – 82 млн, в 2014-ом - 341 млн, в 2015-ом – 542 млн, за девять месяцев 2016-го – 434 млн долларов.

Крупными инвестиционными проектами считаются находящиеся в процессе строительства нефтепровод Баку-Джейхан и железная дорога Баку-Тбилиси-Карс-Ахалкалак.

Фото: www.meydan.tv