Обсужден проект концепции реформ и развития национального парка «Севан»

В ходе состоявшегося сегодня в Правительстве под председательством Премьер-министра Карена Карапетяна рабочего совещания были обсуждены вопросы, касающиеся реформ национального парка «Севан».



В частности, был представлен проект концепции реформ и развития национального парка «Севан». Исполняющий обязанности Министра охраны природы РА Арцвик Минасян отметил, что целью концепции является, в балансе с экономическими и природоохранными интересами, посредством привлечения инвестиций повышение на территории экономической активности и развитие туризма.

Для достижения этой цели необходимо осуществить мероприятия в направлении сохранения озера как бассейна пресной воды национального и регионального значения, восстановления и улучшения экологического баланса экосистемы, формирования необходимой правовой (налогово й) среды для развития и инвестиционной привлекательности зоны отдыха, решения вопросов управления, экономики, охраны природы, градостроительства, землепользования и по ряду других направлений.



Были обсуждены представленные заинтересованными ведомствами предложения, касающиеся предлагаемых концепцией реформ, а также реформ и основных положений развития системы управления национальным парком «Севан», видения экономического развития прибрежной зоны озера Севан на 2018-2030 гг., реализации инвестиционных программ. Главе Правительства доложили также о ходе выполнения поручений, данных Премьер-министром РА относительно деятельности ГНКО «Национальный парк Севан».



Одобрив предлагаемые концепцией решения и подходы, Премьер-министр указал на важность установления четких правил деятельности хозяйствующих субъектов и поручил представить соответствующие предложения.