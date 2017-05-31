Карен Карапетян принял специальных посланников по вопросам Восточного партнерства

Премьер-министр Карен Карапетян принял специальных посланников внешнеполитических ведомств государств-членов Европейского союза: Латвии, Нидерландов, Литвы, Эстонии и Швеции по вопросам Восточного партнерства во главе со специальным посланником МИД председательствующей в ЕС Словакии послом Душаном Дахо.



Премьер-министр указал на важность развития сотрудничества с Европейским союзом и по просьбе посланников коснулся приоритетов деятельности Правительства, его реформ и программ в различных сферах. Карен Карапетян подчеркнул необходимость улучшения бизнес-среды, привлечения инвестиций и отметил, что осуществление реформ в судебно-правовой, налоговой, таможенной и других сферах будет в центре внимания Правительства РА. В этом плане Премьер-министр отметил важность обмена опытом.



Собеседники коснулись взаимодействия Армения-ЕС, осуществляемого в рамках программы Восточного партнерства сотрудничества и ряда других вопросов, представляющих взаимный интерес.