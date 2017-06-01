Компания “Айк мек” будет производить оружие еще пять лет

Решением правительства компания “Айк мек” будет продолжать производить оружие еще пять лет. По предложению министра обороны Вигена Саркисяна исполнительный орган продлил лицензию компанию на производство оружия.

Начиная с 2012 г. компания “Айк мек” выполнила предусмотренные госзаказом договорные работы на сумму 503 млн драмов, нарастив объемы производства.

“Учитывая вышеизложенное, целесообразно продлить срок действия лицензии на производство оружия еще на пять лет”,- говорится в проекте решения.