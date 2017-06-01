Геворк Костанян вернется в ЕСПЧ

Депутат от правящей Республиканской партии Армении, бывший геннпрокурор Геворк Костанян будет назначен представителем Республики Армения в Европейском суде по правам человека.
Правительство на своем сегодняшнем заседании одобрило соответствующий проект решения, представленный министром юстиции Давидом Арутюняном.
Костаняном был назначен полномочным представителем правительстива РА в ЕСПЧ также в феврале 2004 г.
Отметим, что представитель в Евросуде представляет и защищает позицию Армении, контролирует ход выполнения решений по РА.