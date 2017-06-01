Четверг, 01 июня

Право

Геворк Костанян вернется в ЕСПЧ



Депутат от правящей Республиканской партии Армении, бывший геннпрокурор Геворк Костанян будет назначен представителем Республики Армения в Европейском суде по правам человека.

Правительство на своем сегодняшнем заседании одобрило соответствующий проект решения, представленный министром юстиции Давидом Арутюняном.

Костаняном был назначен полномочным представителем правительстива РА в ЕСПЧ также в феврале 2004 г.

Отметим, что представитель в Евросуде представляет и защищает позицию Армении, контролирует ход выполнения  решений по РА.

 


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