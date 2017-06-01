Катарцы смогут приезжать в Армению без визы

С 10 июня граждане Катара смогут приезжать в Армению без въездной визы. Правительство РА одобрило соответствующий проект решения, представленный министром иностранных дел Эдвардом Налбандяном.

В проекте решения отмечается, что динамика отношений и разностороннее сотрудничество между Арменией и Катаром получили новый толчок. Кроме того, увеличивается число граждан Катара, приезжающих в Армению как в целях туризма, так и в целях бизнеса. Полеты в Ереван выполняет авиакомпания “Qatar Airways”, которая намерена увеличить количество рейсов.

МИД РА также заверил, что граждане Катара заинтересованы в осуществлении инвестиций в сферы недвижимости, сельского хозяйства, здравоохранения.

Этим решением катарцы смогут оставаться в Армении до 180 дней и будут избавлены от необходимости получения въездной визы.

Фото: finobzor.ru