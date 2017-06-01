Внесено изменение в закон РА “О гражданах, не прошедших обязательную военную службу”

Правительство на своем сегодняшнем заседании утвердило представленный министром диаспоры Грануш Акопян проект решения о внесении изменения в закон РА “О гражданах, не прошедших обязательную военную службу”.

До этого решения сфера действия закона охватывала период от осеннего призыва 1992 г. до 1 мая 2015 г. Сейчас этот срок продлен до 1 мая 2017 г.

Согласно проекту решения, данное изменение будет способствовать возвращению на родину свыше тысячи лиц и даст им возможность в установленный срок заплатить Министерству обороны определенную сумму, тем самым избежав уголовного преследования. Эти средства будут перечислены на специальный расчетный счет Минобороны, что будет способствовать решению существующих в этой сфере проблем.