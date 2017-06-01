Четверг, 01 июня

АрмияՕбщество

МО НКР выступило с разъяснениями по поводу заявления МО Азербайджана



Министерство обороны Нагорно-Карабахской Республики распространило пресс-релиз, текст которого представляем ниже:

“Немногим ранее пресс-служба Министерства обороны Азербайджана распространила очередную дезинформацию, согласно которой на линии соприкосновения арцахских и азербайджанских войск якобы уничтожены командный наблюдательный пункт и система видеонаблюдения. К сообщению приложена неудачно инсценированная видеозапись.

Примите очередную дезинформацию противника как новое проявление яркого воображения военно-политических пропагандистов данной страны.

На передовой сохраняется относительно спокойная ситуация”.

 


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