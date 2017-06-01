Экологи бьют тревогу: озеро Гомк высохло. Рыбоводческая компания утверждает обратное

30 мая Геворк Гаспарян побывал на территории озера Гомк в Вайоцдзорской области, где сделал снимки высохшего наполовину озера и его окрестностей, которые находятся в плачевном состоянии.

По словам эколога, вся окружающая территория разворочена, из камней сооружена дамба. “Прежнего красивого озера больше нет. Территория разгромлена. Подойти к озеру невозможно. Раньше мы спокойно добирались до берега, сейчас можно дойти только до дамбы, так как дальше, вплоть до озера, лежат груды камней. В само озеро тоже сброшены камни, оно потеряло свою живописность и уже непригодно для посещения туристов”,- отметил Геворк Гаспарян.

Компания “Бенсон” получила разрешение на разведение здесь рыбы. В беседе с Hetq.am начальник управления информации и по связям с общественностью Министерства окружающей среды Армен Варданян сообщил, что компания получила разрешение на разведение рыбы в озере и водопользование без нарушения экосистемы. Варданян не знал, в настоящее время компания занимается разведением рыбы или нет, так как ждет отчета инспекторов экологической инспекции, которые с целью изучения ситуации находятся на территории озера.

Руководитель компании “Бенсон” Карен Асланян в разговоре с нами утверждал, что озеро ничуть не высохло. “Ничего подобного. Экологи сегодня осмотрели территорию и убедились. Интересно, как оно могло высохнуть”,- сказал владелец компании.

Касаясь сваленных рядом с озером камней, земли и дамбы, Асланян сказал, что никакого отношения к озеру это не имеет, здесь произошел обвал, и во избежание новых подобных случаев территорию привели в порядок.