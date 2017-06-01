Четверг, 01 июня

АрмияՕбщество

В воинской части обнаружено тело военнослужащего контрактной службы Мелика Хачатряна



В четвертом гарнизонном следственном отделе Главного военного следственного управления Следственного комитета РА ведется следствие для выяснения обстоятельств смерти военнослужащего контрактной службы, прапорщика М.Хачатряна.

Как сообщили в Следственном комитете Армении, 1 июня около 15.30 часов поступил сигнал о том, что на складе N-ской воинской части МО РА  обнаружен повесившимся военнослужащий-контрактник, прапорщик  Мелик Хачатрян (1981 г.р.). На месте происшествия обнаружено также письмо.

Назначена судебно-медицинская экспертиза, проводятся необходимые мероприятия с целью обеспечения всестороннего расследования  всех обстоятельств смерти М. Хачатряна.


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