В воинской части обнаружено тело военнослужащего контрактной службы Мелика Хачатряна

В четвертом гарнизонном следственном отделе Главного военного следственного управления Следственного комитета РА ведется следствие для выяснения обстоятельств смерти военнослужащего контрактной службы, прапорщика М.Хачатряна.

Как сообщили в Следственном комитете Армении, 1 июня около 15.30 часов поступил сигнал о том, что на складе N-ской воинской части МО РА обнаружен повесившимся военнослужащий-контрактник, прапорщик Мелик Хачатрян (1981 г.р.). На месте происшествия обнаружено также письмо.

Назначена судебно-медицинская экспертиза, проводятся необходимые мероприятия с целью обеспечения всестороннего расследования всех обстоятельств смерти М. Хачатряна.