“Армения – Азнавуру”: в Ереване чествовали всемирно известного шансонье

Первого июня в Национальном акдемическом театре оперы и балета имени Спендиаряна с участием Национального филармонического оркестра Армении, оперных и эстрадных певцов состоялся концерт, посвященный всемирно известному шансонье Шарлю Азнавуру. Маэстро лично присутствовал на концерте, который прошел под девизом “Армения – Азнавуру”.

Песни великого шансонье были представлены в новой интерпретации. Украшением концерта, несомненно, стали Национальный филармонический оркестр Армении и пианист Карен Ананян, которые обеспечили достойный мирового уровня аккомпанемент песен Азнавура. Филармонический оркестр был безупречен в джазовом и эстрадном стилях.

В ходе концерта были показаны видеобращения находящихся в Париже друзей Азнавура, которые приветствовали шансонье и поздравляли его с днем рождения.

Солисты Сона Рубенян, Маша Мнджоян, оперные певцы Гурген Бавеян, Арцвик Демурчян, Сюзи Мелконян, Нарине Ананикян, Ребекка Демиркян достойно представили песни Азнавура.

Часть песен прозвучала на армянском языке в переводе Перча Турабяна.

Единственным “французом” на сцене был артист Айк Петросян, которого публика принимала восторженно.

Молодой артист блеснул своим юмором и талантом пародировать Азнавура. Сидевший рядом с шансонье министр иностранных дел Эдвард Налбандян переводил ему все, что говорил Айк.

В какой-то момент концерт превратился в творческий вечер отца и сына – Вардана и Айка Петросянов. На экране было показано видеовыступление находящегося в Париже Вардана Петросяна, ккоторый, аккомпанируя себе на гитаре, исполнил песню Азнавура. Зрители увидели также видеозапись дуэта отца и сына Петросянов.

По окончании концерта зал долго аплодировал 93-летнему Азнавуру, а он из амфитеатра посылал зрителям сложенные руками сердечки.