Неизвестно, кто выполнил инженерные работы на территории озера Гомк

Вчера мы рассказали о том, что экологи уже два дня сигналазируют: озеро Гомк в Вайоцдзорской области высохло, в его окрестностях проведены инженерные работы.

Представители вайоцдзорского филиала Государственной экологической инспекции Министерства окружающей среды вчера побывали на указанном месте. Как сообщил Hetq.am начальник управления информации и по связям с общественностью МОС Армен Варданян, инспекторы выяснили, что на данной территории проведены определенные инженерные работы, которые, однако, не оказали отрицательного воздействия на питающий озеро источник и на объем воды. “Уровень воды не понизился”,- заверил Варданян.

Озеро Гомк является памятником природы, но, как и большинство памятников в Армении, оно не имеет паспорта.

Из информации МОС можно заключить, что инженерные работы в окрестностях озера были проведены неизвестными лицами, а представители министерства всего лишь заверяют, что малая ГЭС “Гомк”, которая находится в полутора километрах ниже озера, к этому непричастна.

По нашим свведениям, работы рядом с озером осуществила занимающася рыбоводством компания “Бенсон”. Руководитель общины Гомк Мхитар Ованнисян подтвердил, что территория по соседству с озером передана в аренду Карену Асланяну, который собирается построить на этом месте коттеджи. Карен Асланян – брат советника губернатора Вайоц дзора Васила Асланяна, чья сестра является также женой главы области.

Армен Варданян не смог ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию, отметив, что инспекторы еще раз побывают на этом месте, чтобы провести изучения.

Чуть позже он позвонил и сказал, что поговорил с Кареном Асланяном, который не стал скрывать, что работы рядом с озером осуществил он, но к строительству дамбы отношения не имеет.

Экологи утверждают, что на данном месте построена дамба. В 1,5 км ниже озера, на реке Капуйт, имеется водозабор малой ГЭС. Владельцы гидроэлектростанции, по всей видимости, решили возвести напротив озера дамбу. “Поскольку весной уровень воды в реке повышается и использовать ее полностью не удается, то воду собирают в озере, чтобы в жаркое время года посредством попусков обеспечить результативную работу ГЭС. Сейчас, наверное, в результате неверных расчетов воды забрали больше, либо же вода вытекла из озера по какой-то другой причине”,- отметил эколог Левон Галстян, добавив, что это его предположение. Вместе с тем для Галстяна очевидно, что напротив озера проведены земляные работы и возведено нечто вроде дамбы.